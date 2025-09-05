Viernes 05 de septiembre de 2025
En Carabobo: Imputado Exfiscal Superior y otros 10 exfiscales por cometer actos de corrupción

Dichos exfuncionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos

Por Greily Nuñez

En Carabobo: Imputado Exfiscal Superior y otros 10 exfiscales por cometer actos de corrupción
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención y posterior imputación en contra del Exfiscal Superior del Estado Carabobo, Miguel José Duran Trejo, junto a los 10 exfiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Angel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva, Angel Dorta Sivira, por la presunta comisión de los delitos de Obstrucción a la Administración de Justicia, Ventajas o Beneficios Económicos de Funcionarias Públicas o Funcionarios Públicos, Retraso u Omisión Intencional de Funciones Agravada, Uso indebido de información o datos reservados y Asociación

Dichos exfuncionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con el delincuente Rafael Reyna, quien era abogado y exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objetivo de favorecerles en las investigaciones y simulando ser Fiscal del Ministerio Público.

También, proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la jurisdicción, entre esas comunicaciones destacan trámites vinculados a diferentes procesos penales que por su competencia deben ser exclusivamente tratados por fiscales debidamente acreditados.

