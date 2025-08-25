Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…

Por Candy Valbuena

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral
El equipo médico de China durante las tareas preparatorias previas al trasplante de un pulmón de cerdo a un humano. Foto: Nature Medicine
El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable y funcional nueve días, aunque con signos de daño y rechazo. Una operación que muestra la posible viabilidad del procedimiento pese a que hay que superar retos importantes.

El xenotrasplante estuvo a cargo de un equipo liderado por investigadores chinos del Hospital Universitario de Guangzhou, en China, que describen el procedimiento en un estudio publicado en Nature Medicine.

Estudios previos demostraron la viabilidad de trasplantar riñones, corazones e hígados de cerdos modificados a seres humanos, pero los pulmones presenta retos distintos debido a su complejidad anatómica y fisiológica.

El trasplante se realizó a una persona de 39 años declarada con muerte cerebral tras una hemorragia en el cerebro. El cerdo fue sometido la edición de seis genes mediante la herramienta CRISPR para eliminar los antígenos que podrían activar el sistema inmunitario humano.

El equipo, que trasplantó solo el pulmón izquierdo del cerdo y la persona conservó el derecho, supervisó el funcionamiento del órgano y la respuesta del sistema inmunitario humano.

El órgano mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante las 216 horas (nueve días) que duró el periodo de seguimiento, sin signos de rechazo hiperagudo (inmediato) o infección, “superando las barreras clave que históricamente han limitado el xenotrasplante pulmonar, señala el artículo.

Sin embargo, se observaron signos de daño pulmonar a las 24 horas, en concreto un edema grave similar a la disfunción primaria del injerto, “posiblemente debido a una lesión por isquemia-reperfusión”, un daño causado cuando el suministro de sangre vuelve al tejido después de un período de falta de oxígeno.

El paciente estuvo sometido a un fuerte tratamiento de inmunosupresión y esteroides en dosis crecientes, con ajustes realizados durante el período posoperatorio basados en evaluaciones del estado inmunitario.

Rechazo

El rechazo mediado por anticuerpos “pareció contribuir al daño del xenoinjerto” en los días tres y seis después de la operación, con una recuperación parcial en el día nueve, escriben los investigadores.

Aunque el estudio “demuestra la viabilidad” del xenotrasplante de pulmón de cerdo a humano, los autores reconocen que siguen existiendo “retos importantes” relacionados con el rechazo de órganos y las infecciones, y son necesarios más estudios preclínicos antes de la traducción clínica de este procedimiento.

Un reto clave en el xenotrasplante de pulmón es el elevado riesgo de infección, dado que la interfaz directa de este órgano con el aire ambiente aumenta la susceptibilidad a los patógenos ambientales.

Además, la aparición temprana del edema pulmonar subraya la importancia de prevenir la disfunción primaria del injerto en futuros trasplantes pulmonares xenogénicos.

Barreras inmunitarias

El estudio, según sus autores, proporciona información crucial sobre las barreras inmunitarias, fisiológicas y genéticas que deben superarse, y allana el camino para futuras innovaciones en este campo.

El fundador de la Organización Nacional de Trasplantes en España, Rafael Matesanz, que no participó en el procedimiento, señaló que “aparte de demostrar que se puede hacer, son más las incógnitas que se plantean que las respuestas que se derivan de este estudio”.

El investigador apuntó que al conservar el paciente uno de su pulmones en buen estado, “la valoración de la evolución funcional del injerto es complicada". En todo caso, consideró que habrá que seguir profundizando en esta línea de investigación, indicó a Science Media Centre, una plataforma de recursos científicos dirigida a periodistas.

“La posibilidad de que se consiga una buena evolución de uno de estos pulmones en un enfermo, con una supervivencia aceptable, se antoja lejana y, desde luego, bastante más complicada que en el caso del riñón o del hígado”.

Este primer xenotrasplante de pulmón, dijo, “entreabre una pequeña puerta más en el mundo del xenotrasplante, pero con bastantes más dudas que certezas”.

Lee también: Trasplante de un hígado de cerdo modificado genéticamente en una persona podría funcionar

Noticia al Día/Con información de EFE

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
