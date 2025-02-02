En Cojedes: Asfixió a su esposa y luego corrió por ayuda diciendo que se había suicidado con un trozo de tela

Detectives del CICPC esclarecieron el femicidio de, Francys Mercedes Cuervo Ascanio, de 43 años.

La mujer fue hallada sin vida el pasado primero de febrero dentro de su casa, en la urbanización Batalla de Taguanes de la parroquia y municipio Tinaquillo, en Cojedes.

Su esposo, identificado como, Wilfredo De Jesús Díaz Urbina, de 46 años, se presentó en la delegación del CICPC manifestando que al llegar a casa localizó a su pareja sentimental tendida en el suelo, presentando una herida en el cuello y señalando que esta se había ahorcado con un trozo de tela.

Indicó, que salió en busca de un vecino que es paramédico para intentar socorrerla, pero al llegar con la ayuda, su cónyuge se encontraba sin signos vitales.

Las investigaciones comenzaron para los funcionarios de la Policía Científica, quienes demostraron que el victimario pretendía simular el suicidio de su pareja sentimental para evitar ser detenido por las autoridades.

Sin embargo, su plan fue infructuoso debido a que los pesquisas recabaron importantes elementos criminalísticos y forenses que comprometieron su responsabilidad como autor material del hecho.

Los pesquisas lograron observar que la mujer presentaba heridas de reciente y vieja data en diferentes partes de su cuerpo, motivado a que era víctima frecuente de violencia física; asimismo, el examen forense destacó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Las investigaciones arrojaron que el detenido era reincidente, ya que tenía comportamientos violentos con sus exparejas.

Como evidencias se colectó vestimenta de la víctima, un segmento de tela, dos teléfonos pertenecientes al investigado y un teléfono perteneciente a la víctima, un Dodge Caliber, placas ABO55PM; quedando el caso a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Cojedes.

Noticia al Día