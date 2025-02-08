En el Alejandro Borges la oscuridad le gana la carrera a los abusos viales

Urge la iluminación frente al estadio municipal Alejandro Borges de Maracaibo donde la oscuridad le gana la carrera al abuso de muchos conductores que manejan a alta velocidad, protagonizando accidentes viales que, afortunadamente, hasta el día de hoy no ha arrojado saldos fatales que lamentar.

La denuncia la formulan las amas de casa, transeúntes y comerciantes que viven o tienen sus negocios en esa zona, además de las personas que transitan este sector de la parroquia Chiquinquirá, preocupados porque la oscuridad nocturna, aunada a la inoperatividad de los semáforos, presagia que en cualquier momento algún accidente vial evitable deje saldos que lamentar por la imprudencia al volante de muchos irresponsables.

Explicaron que en 2024 la situación que hoy se repite fue atendida por la Alcaldía de Maracaibo que envió una cuadrilla de obreros que colocaron en cada esquina, sencillas luminarias de luz blanca que durante un buen tiempo cumplieron su trabajo, pero deben estar quemadas por efecto del tiempo y por la corrosión del medio ambiente.

"Esa respuesta fue inmediata es la verdad. También esa vez colocaron una tapa a una tanquilla cerca de uno de los semáforos que era el dolor de cabeza de los conductores desprevenidos, que caían a cada rato y sus vehículos iban directo a un taller mecánico", dijo William Molina.

Los afectados le piden al alcalde encargado, Adrián Romero, que gire instruciones al Imtcuma para que puedan ser reactivados los cuatro semáforos que llevan más de diez años inoperativos. Explicaron que estos dispositivos viales son modelos viejos que seguro requieren del cambio de algunas piezas y de una buena pintura. "No pedimos que instalen equipos modernos digitalizados y costosos. Que evalúen el funcionamiento de los que existen y listo", afirmaron.

Esperanzados que la queja vecinal encuentre pronta respuesta, asimismo le piden al Alcalde de Maracaibo, (e), que ordene la señalización en esa intersección vial, que en las tardes es atravesada por niños y sus representantes que van al Alejandro Borges, donde existe una escuela de béisbol menor y es el asiento del Imdeprec.

"Esos muchachitos corren mucho peligro porque no hay respeto por el transeúnte cuando camina a diario por esta zona. Imagínate que de noche uno se sobresalta cuando escucha el ruido de algún choque sin importar la hora.

"Dígame a los motorizados que golpean y salen por el aire como paso el domingo, cuando una muchacha le llegaron. Menos mal que cargaba su casco de seguridad, porque si no hubiera muerto por el irresponsable que le llegó y se dio a la fuga", aseguró Nerva Padrón.

José Aranguibel Carrasco

CNP-5.003