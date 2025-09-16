En el centro de Maracaibo vuelven a vender pollitos teñidos de colores

Activistas de protección animal denunciaron ante este medio un caso de crueldad animal que se estaría viviendo el Casco Central de Maracaibo.

La situación se presenta específicamente alrededor del Centro Comercial San Felipe II, donde vendedores inhumanos hacen comercio con pollitos teñidos de colores.

"Es un caso de maldad terriblemente grave. Los pichones son sometidos a la agresión de los tintes para que luzcan pintoresco y sean atractivos para la población y más despiadado aún es que los padres los compran para entretener a los niños por pura diversión", expresó Claribel Servet, activistas de protección animal.

La comunidad asegura que hacia tiempo que no se veía este tipo de crueldad comercial y hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas al respecto lo antes posible.

Para teñirlos, los pollitos son expuestos a tinturas y colorantes con componentes tóxicos, que son absorbidos por su piel frágil.

Incluso, se ha descubierto que, en algunos casos, se inyectan estas sustancias dentro del cascarón para que nazcan con esos tonos casi fosforescentes.

Noticia al Día/Maidolis Ramones