En el país se realizan 6 mil transacciones de pago móvil interbancario por minuto

La presidenta Ejecutiva de Suiche 7B, Madelein Suárez, asegura que después de Brasil, Venezuela es el país que tiene un producto de pago inmediato y añadió que la corporación ha tratado de invertir en tecnología de punta que soporte las operaciones y transacciones que se hacen con pago móvil.

El pago móvil tiene más de 20 millones de clientes afiliados en un país donde la bancarización alcanza más del 86%: «no son números bajos, sino son números muy altos».

Madelein Suárez acotó que Suiche 7B tienen más de 21 clientes y resaltó que las instituciones financieras venezolanas se irán incorporando «poco a poco» al pago móvil NFC.

Manifestó que el primer canal de pago en el país «sigue siendo el punto de venta», pero la brecha se ha cerrado de tal manera tal que «estamos a un paso de alcanzar, ser o igualarnos al primer canal de transacciones».

Asimismo, destacó que esta propuesta, el pago móvil NFC S7B®, «no tiene costo alguno ni siquiera para los bancos«, puesto que «lo que buscamos es agilizar y agregar la rapidez y la experiencia del usuario de manera sencilla para que se haga pago móvil».

Igualmente, puntualizó que el canal de pago móvil cada vez más está siendo usado y el venezolano opta por él: «no hay lugar en donde no soliciten el pago con pago móvil».

La también presidenta de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información (Atefi) dijo que mensualmente, se realizan más de 270 millones de transacciones por pago móvil, lo que significa que «por minuto, estamos haciendo aproximadamente 6.000 transacciones de pago móvil interbancariamente».

Con información Unión Radio/Foto Cortesía