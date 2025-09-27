Sábado 27 de septiembre de 2025
Al Dia

En el país se realizan 6 mil transacciones de pago móvil interbancario por minuto

La presidenta Ejecutiva de Suiche 7B, Madelein Suárez, asegura que después de Brasil, Venezuela es el país que tiene un…

Por Javier Sanchez

En el país se realizan 6 mil transacciones de pago móvil interbancario por minuto
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La presidenta Ejecutiva de Suiche 7B, Madelein Suárez, asegura que después de Brasil, Venezuela es el país que tiene un producto de pago inmediato y añadió que la corporación ha tratado de invertir en tecnología de punta que soporte las operaciones y transacciones que se hacen con pago móvil.

El pago móvil tiene más de 20 millones de clientes afiliados en un país donde la bancarización alcanza más del 86%: «no son números bajos, sino son números muy altos».

Madelein Suárez acotó que Suiche 7B tienen más de 21 clientes y resaltó que las instituciones financieras venezolanas se irán incorporando «poco a poco» al pago móvil NFC.

Manifestó que el primer canal de pago en el país «sigue siendo el punto de venta», pero la brecha se ha cerrado de tal manera tal que «estamos a un paso de alcanzar, ser o igualarnos al primer canal de transacciones».

Asimismo, destacó que esta propuesta, el pago móvil NFC S7B®, «no tiene costo alguno ni siquiera para los bancos«, puesto que «lo que buscamos es agilizar y agregar la rapidez y la experiencia del usuario de manera sencilla para que se haga pago móvil».

Igualmente, puntualizó que el canal de pago móvil cada vez más está siendo usado y el venezolano opta por él: «no hay lugar en donde no soliciten el pago con pago móvil».

La también presidenta de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información (Atefi) dijo que mensualmente, se realizan más de 270 millones de transacciones por pago móvil, lo que significa que «por minuto, estamos haciendo aproximadamente 6.000 transacciones de pago móvil interbancariamente».

Con información Unión Radio/Foto Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A golpes mató a su vecino en Caracas

A golpes mató a su vecino en Caracas

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Conseturismo busca potenciar promoción de todos los atractivos del país

El Consejo Superior de Turismo de Venezuela –Conseturismo- anunció una iniciativa de cara al tercer trimestre de 2025 para nivelar…
Al Dia

¿Cómo solicitar préstamos de 500 pesos sin buró en línea de forma segura?

Este artículo profundiza en cómo solicitar este tipo de créditos en línea de forma segura.
Al Dia

Liberan a la modelo venezolana Angie Miller tras ser detenida por el asesinato de B King y DJ Regio Clown

La mujer, de 29 años, fue la última persona que vio con vida a los colombianos
Al Dia

¡Sigue haciendo historia! Jackson Chourio logró el 20-20 por segunda temporada consecutiva

Con 21 años y 199 días, se convirtió en el pelotero más joven en alcanzar múltiples 20/20 (20 jonrones y 20 bases robadas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025