En el puerto de Veracruz: Desaparece venezolana al aterrizar de emergencia avión en el que viajaba

La Comisión Estatal de Búsqueda, alertó a la ciudadanía sobre la desaparición de una mujer de nacionalidad venezolana que se extravió en el puerto de Veracruz, en México, esto después de haber aterrizado su avión de emergencia en el aeropuerto Heriberto Jara Corona.

La comisión colocó afiches sobre su búsqueda.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, se sabe que la joven responde al nombre de, Jerlianny Carolina González Figueroa, tiene 31 años de edad y se encuentra extraviada tras reportar que su avión aterrizó de emergencia y compró un vuelo para Querétaro.

Los hechos se dieron desde el pasado 9 de marzo, esto de acuerdo con la fecha de la ficha de búsqueda, donde la joven procedía de un vuelo de Lima, Perú, hacia la Ciudad de México, sin embargo, por aparentes fallas mecánicas, el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Heriberto Jara Corona, en el puerto de Veracruz, para después adquirir un boleto con destino a Querétaro, pero después dejó de comunicarse con sus familiares.

La ficha de búsqueda señala que, Jerlianny Carolina González Figueroa tiene 31 años, mide 1.70 metros, tiene ojos color cafés oscuros, tez morena clara, cabello negro con puntas teñidas de rubio, largo y lacio, así como cuenta con una perforación en la nariz.

Noticia al Día / Imagen Veracruz