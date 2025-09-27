Sábado 27 de septiembre de 2025
En Jornadas de Salud de la Alcaldía de Maracaibo canalizan y hacen seguimiento a casos de hipertensión arterial

Durante estas actividades, la patología más común detectada es la hipertensión arterial

Por Christian Coronel

En Jornadas de Salud de la Alcaldía de Maracaibo canalizan y hacen seguimiento a casos de hipertensión arterial
La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Salud y el Servicio Autónomo del Sistema Municipal de Salud Maracaibo (SAMAS), captan pacientes con patologías de hipertensión para insertarlos en sus programas médicos.

Así lo informó Gaudí Colina, directora general de SAMAS, quien precisó que el proceso se realiza en las Jornadas Integrales de mercados populares impulsadas por el alcalde Giancarlo Di Martino.

Foto: Cortesía

Detalló que todos los sábados, de manera rotativa, hay jornada en las parroquias de Maracaibo. “La idea es captar pacientes, involucrarlos e insertarlos dentro de los programas municipales para su evaluación médica y el seguimiento de sus casos”, señaló Colina.

Patologías comunes

Durante estas actividades, la patología más común detectada es la hipertensión arterial. Los pacientes que presentan crisis hipertensivas, especialmente los adultos mayores, son incluidos en el programa cardiometabólico para su tratamiento continuo.

Foto: Cortesía

Refirió la Dra. Colina que "una vez evaluados en la jornada, los pacientes son referidos a la red de ambulatorios ubicados estratégicamente en la ciudad".

Los centros de salud que forman parte de esta red son: ambulatorio del Terminal de Maracaibo, que atiende la parroquia Cristo de Aranza; el módulo Almawin, en Luis Hurtado Higuera; el ambulatorio del Oeste, que cubre Antonio Borjas Romero y Francisco Eugenio Bustamante; y el ubicado en Plaza para Todos, que atiende Idelfonso Vázquez, Juana de Ávila y Chiquinquirá.

Servicios gratuitos

La jornada del pasado sábado 27 de septiembre, realizada en la avenida principal de Integración Comunal, calle 115, parroquia Luis Hurtado Higuera, atendió a más de 200 personas, ofreciendo servicios gratuitos en medicina general, pediatría, medicina interna, inmunización y odontología.

Foto: Cortesía

Además, la directora Colina destacó la presencia de la clínica móvil con consulta odontológica, exámenes de la vista, valoración nutricional, examen cardiovascular infantil, despistaje de patologías mamarias y uterinas con ecografía diagnóstica en sitio, así como despistaje de hipertensión y diabetes, y entrega de medicamentos.

Mercados populares con enfoque integral

Las jornadas de salud forman parte de un evento integral que incluye también la venta de productos básicos a precios accesibles, cuidados personales, atención veterinaria, asesoría legal y fomento al emprendimiento.

Gelson Carrillo, director general de Alimentación, informó que durante la jornada participó un Mercado Popular que ofreció productos con descuentos entre 35% y 40%.

Foto: Cortesía

Entre los productos disponibles hubo alimentos básicos y proteínas como pollo, huevos, víveres, frutas, carne, pan, mortadela, salchichas, leche, pescado, café, condimentos, queso, verduras, hortalizas, plátanos y jugos.

Atención a mascotas

En cuanto a la atención para las mascotas, el Instituto Municipal para la Protección Animal (IMPA) brindó consultas, desparasitaciones, vacunas antirrábicas, corte de uñas y limpieza de oídos. Nohelia Parra, presidenta del IMPA, resaltó la importancia de la tenencia responsable y la participación en estas jornadas para mantener al día los planes de vacunación y salud animal.

Se reportó la atención a 80 mascotas en la jornada, con un promedio de entre 120 y 130 mascotas atendidas por parroquia.

Foto: Cortesía

Otros servicios ofrecidos durante la jornada integral incluyeron barbería, peluquería y embellecimiento de uñas y cejas a través de la Misión Robert Serra, así como asesoría legal brindada por el Registro Civil.

Nota de Prensa

En Jornadas de Salud de la Alcaldía de Maracaibo canalizan y hacen seguimiento a casos de hipertensión arterial

Durante estas actividades, la patología más común detectada es la hipertensión arterial
Madre Rafols atendió 430 pacientes en el municipio Jesús Enrique Lossada

En coordinación con el Presbítero Vladimir Pérez y los grupos de apostolado, se organizó esta jornada médica para atender a más de 400 personas
Pequeña Liga Sierra Maestra inaugura su Torneo Anual

El circuito peloteril, cuna de los campeones mundiales infantiles años 2000, con la participación de 16 equipos desde la categoría…
Simulacro de sismo en Maracaibo

Este ejercicio fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y demuestra el compromiso de ZOEDAN Zulia con la seguridad de todos

