"En la bicicleta también va una vida": ciclistas protestan por seguridad en Maracaibo

"Esto es una realidad. En la bicicleta también va una vida" menciona la comunidad de ciclistas de Maracaibo sobre la seguridad vial en la ciudad.

La tarde de este martes 29 de octubre, un grupo de ciclistas se concentraron en la calle 96, frente a la plazoleta de la Basílica de Maracaibo, para concientizar a la población sobre los constantes peligros que sufren los ciclistas en las calles de la ciudad.

“En Venezuela asesinan a 30 ciclistas al año. Tomen conciencia. Un metro y 50 centímetros de separación a los ciclistas”, informan a través de un video difundido en redes sociales, donde se observa a más de una decena de ciclistas personificando las siluetas de pedalistas atropellados.

El el video también mencionan a Masa Crítica, un movimiento ciclista que realiza eventos mensualmente en algunas ciudades del mundo para visibilizar la movilidad sostenible y mejorar la seguridad vial para la comunidad de deportistas del pedal y la sociedad. "Masa Crítica nació para eso, para concientizar" mencionan en el video.

