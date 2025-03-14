En La Guaira: Arrestan a tiktoker por generar contenido indebido y difundirla a través de las redes sociales

El tiktoker, Jean Paul Moisés Rodríguez Rodríguez, conocido como "El Sabrosito de los Comercios", fue detenido por funcionarios de la Policía de La Guaira.

El secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, señaló que el hombre de 21 años, fue arrestado en atención al artículo 381 del Código Orgánico Procesal Penal, por manifestar un comportamiento en redes sociales que lesionan el pudor y las buenas costumbres en lugares públicos.

«Se dedicaba a generar contenido indebido en redes sociales, razón por la cual fue detenido por los cuerpos de seguridad», indicó.

«De acuerdo con la normativa legal, este delito supone una pena entre tres y 15 meses», dijo el Secretario de Gobierno.

Noticia al Día / Al Navío