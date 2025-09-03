Miércoles 03 de septiembre de 2025
En La Raya atraparon al autor de la masacre de una familia en Mene Mauroa

Intentaba huir hacia Colombia

Por Greily Nuñez

En La Raya atraparon al autor de la masacre de una familia en Mene Mauroa
En La Raya, jurisdicción de la parroquia y municipio Guajira del estado Zulia, fue detenido el autor material del triple asesinato de una familia en Mene Mauroa del estado Falcón.

Lee también: Cicpc investiga el asesinato de una familia en Mene de Mauroa

El señalado, identificado como, Carlos Alberto Gutiérrez, de 34 años, pretendía huir hacia Colombia, según reveló el periodista Gerardo Morón, a través de cuenta en Instagram.

La divulgación de la fotografía del victimario resultó determinante para que los funcionarios lo reconocieran y detuvieran. El hombre llevaba presuntamente el celular de una de las víctimas, lo que también ayudó al rastreo.

Ante la presunción razonable de que, para eludir la justicia, huiría a otro país, se implementó el operativo de rastreo y búsqueda enfocada en las vías hacia Colombia, limítrofe con el estado Zulia.

La aprehensión la realizaron funcionarios de la Delegación Municipal Paraguaipoa del estado Zulia, quienes lo entregaron a una comisión de la Delegación Municipal Dabajuro del CICPC.

Los cadáveres de, Kelvis Nicolás Nava Díaz, de 59 años, su esposa Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años y su hija Daikelis José Nava Gutiérrez, de 23 años, fueron hallados la mañana del martes 2 de septiembre por un hijo de la pareja quien observó que la puerta principal de la vivienda estaba aún cerrada con candados.

En virtud de ello, ingresó a la casa por la parte trasera y observó los tres cadáveres que presentaban heridas por arma blanca y objetos contundentes. El cuerpo de la mamá estaba en una hamaca, el del papá en la cocina y su hermana en una de las habitaciones.

Se espera que el director nacional de la Policía Científica, Douglas Rico, ofrezca detalles ampliados del caso y de la aprehensión de este individuo, responsable de la masacre.

