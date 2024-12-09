Jueves 25 de septiembre de 2025
En Los Roques celebró su boda soñada la periodista Endrina Yepes con el empresario Gerardo Maroun

Luego de dar a luz a su hijo Massimo, a principios del mes de agosto, la periodista Endrina Yépez contrajo…

Por Candy Valbuena

En Los Roques celebró su boda soñada la periodista Endrina Yepes con el empresario Gerardo Maroun
Foto: Endrina Yepez en Ig
Luego de dar a luz a su hijo Massimo, a principios del mes de agosto, la periodista Endrina Yépez contrajo matrimonio civíl con el empresario Gerardo Maroun, en una boda "a todo trapo" que se celebró en Los Roques este fin de semana.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta en la red social Instagram, la periodista dejó ver parte de lo que fue la ceremonia llevada a cabo a orillas de la playa con un atardecer de ensueño.

Dio gracias a Dios por permitirles "ser parte de un sueño" que ambos querían cumplir como pareja.

También publicó varias fotos que sin duda quedaron espectaculares ante el imponente paisaje de Los Roques.

Entre los invitados figuró el conocido astrólogo Alfonso León, varias de sus colegas y no podía faltar su pequeño hijo Massimo, a quien se le vio en brazos de su mamá compartiendo el inolvidable momento.

Zulia

Cae parte de la cruz de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús en Maracaibo tras sismos

Tras los sismos registrados en la región zuliana la tarde de este miércoles 24 y la madrugada del jueves 25…
Nacionales

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

El Simulacro Nacional de Protección Civil que llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre
Tecnología

Corpoelec estrena portal web para fortalecer conexión con usuarios

El novedoso y dinámico portal web incorpora funcionalidades avanzadas y adaptables a todos los dispositivos móviles y PC

Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"


