En Los Roques celebró su boda soñada la periodista Endrina Yepes con el empresario Gerardo Maroun

Luego de dar a luz a su hijo Massimo, a principios del mes de agosto, la periodista Endrina Yépez contrajo matrimonio civíl con el empresario Gerardo Maroun, en una boda "a todo trapo" que se celebró en Los Roques este fin de semana.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta en la red social Instagram, la periodista dejó ver parte de lo que fue la ceremonia llevada a cabo a orillas de la playa con un atardecer de ensueño.

Dio gracias a Dios por permitirles "ser parte de un sueño" que ambos querían cumplir como pareja.

También publicó varias fotos que sin duda quedaron espectaculares ante el imponente paisaje de Los Roques.

Entre los invitados figuró el conocido astrólogo Alfonso León, varias de sus colegas y no podía faltar su pequeño hijo Massimo, a quien se le vio en brazos de su mamá compartiendo el inolvidable momento.