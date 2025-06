En Maracaibo contamos con el récord mundial juvenil de salto largo en Paratletismo: Neptaly Jugo

El paratleta zuliano Neptaly Jugo logró alcanzar el oro en el salto largo de los Juegos Paranacionales de Oriente 2024. El plusmarquista habló con Noticia al Día para compartir su triunfo tras un año difícil, pero fructífero luego de lograr el campeonato juvenil nacional, rompiendo su récord mundial personal en salto largo.

Actualmente, el zuliano, de 19 años, ocupa el primer lugar juvenil del ranking mundial con seis metros alcanzados, pero su impresionante salto de 6.42 en territorio oriental, le permitió superar la marca personal. Por otra parte, su gran velocidad lo coloca como el cuarto mejor internacional en la categoría de 100 metros planos de paratletismo juvenil.

Jugo expresó que a principio de año sufrió una lesión que lo apartó de la pista y el proceso de recuperación fue largo, perdiéndose el sueño olímpico de París, por lo que su preparación fue de corto tiempo con miras a la competición donde cumplió objetivo.

"Arrastré una lesión de principio a mitad de año y el proceso de recuperación fue largo, pero no me exigí en mi corta preparación de dos meses. Gracias a Dios mejoré mi marca personal y se logró el objetivo", expresó el paratleta que al mismo tiempo agradeció a su entrenador Willinton Argote por la confianza y apoyo para competir.

Asimismo el deportista agradeció a Dios por colocar ángeles en su camino destacando que familiares y seres queridos han sido pilares fundamentales para no desistir en su proceso de formación en busca de lograr méritos que dejen el nombre del estado y la nación en lo más alto.

"Dios puso en mi camino a una persona muy especial y para ella también va este logro. Ella es la señora Liliana, quien trabajó en el IMDEPREC, actualmente no está con nosotros y que en paz descanse. Ella me ayudó mucho de manera desinteresada y su fallecimiento me puso triste, pero al mismo tiempo me motivó porque fue una persona que me apoyó en mi camino", expreso el marabino con la voz quebrada.

Jugo es un excelente estudiante que cursa el cuarto semestre de educación física y deporte en LUZ, trabajando como árbitro de baloncesto para costear sus pasajes en el traslado a la universidad y entrenamientos, por lo que su deseo de superación lo llevan a destacar en lo que se propone.

Dentro de la anécdotas de la competencia, Jugo expresó que en muchas oportunidades se equivocaron con su apellido al anunciarlo como "Lugo". "Fue cómico porque mientras me anunciaban le dije al presentador que mi apellido es Jugo y tras lograr la marca con récord incluido, la pantalla reveló Lugo", expresó entre risas.

Asimismo, reveló que la competencia inició dos horas después de la pautada y mientras los demás atletas conversaban, él se apartó en un rincón para concentrarse y darse ánimo en torno al arranque del cotejo, siendo el primero en competir y lograr su objetivo en su primer intento ante 16 competidores.

Fotos: José Gregorio Flores

Video: Wilberth Marval

