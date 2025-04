En Maracaibo también tenemos una Yulimar que es campeona en saltos cerveceros

Usted ve esos depósitos, ahora convertidos en atractivos y alegres bodegones, donde Regional ha tomado la exclusividad con sus cervezas heladas, es el reino de la Zulia, una comarca llena de maracuchos "echadores de vaina" para quienes es lo mismo un lunes que un sábado donde compartir, reír, cantar, escuchar una combinación endiablada de gaita-vallenato-reguetón y merengue…. pues gran parte de la responsabilidad de ese ambiente está en manos de una joven mujer, recia de carácter, una especie de Doña Bárbara, pero, se llama Yulimar Durán.

De quien hablamos quisimos conocer mas de su vida, de sus inquietudes, saber de dónde le viene la madera para llevar con mano fuerte una tarea donde estamos acostumbrados a ver hombres, ella nos puso un muro, la abordamos, su respuesta fue un muro, "no puedo hablar, debe ir y buscar al señor Guanipa allá en Regional", no muy convencida de la buena disposición nuestra, del interés que no movía a contar su historia como un ejemplo de superación para tantas mujeres hoy en busca del empoderamiento.

Era de suponer que no le haríamos caso, como han de hacerle caso sus chicos a quienes llama con el dedito y vuelan para atenderle como si fuese un General, nosotros no trabajamos ni para ella, ni para Regional y, para hablar bien de alguien, con ver su comportamiento es suficiente.

A Yulimar Durán la vemos en La Casa de los licores, un establecimiento fundado el primero de mayo de 1974 por un señor llamado Giussepe (Igual que el papá de Pinocho) de quien, hemos preguntado a muchas personas y nadie ha hablado mal de él, ni de su señora, lo mismo pasa con el hijo quien hoy lleva el negocio.

En ese terreno ella es diestra y acertadísima. Estamos hablando de un lugar donde desde José, que es un ser humilde y atento con quienes lleguen; Jesús e Isa en caja, Lili y Maryvi tras el mostrador y Chichi al cuidado de las mesas hacen magia y el estar allí otra dimensión.

Queda entendido, entonces, que en Maracaibo tenemos una Yulimar que es campeona en saltos cerveceros donde antes mandaban los hombres.

JC