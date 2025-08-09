En México se decidirá el repechaje para el Mundial 2026

La Fifa ha confirmado este viernes que México será sede de los partidos de repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial 2026, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México.

Las ciudades elegidas para albergar esta fase decisiva son Monterrey y Guadalajara, donde se disputarán las dos semifinales y las dos finales entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Los encuentros se jugarán en dos de los estadios más modernos del país azteca; el estadio BBVA (Monterrey), conocido como el “Gigante de Acero” y el Akron (Guadalajara), casa de las Chivas.

Formato y selecciones participantes

El repechaje reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones:

2 de Concacaf

1 de Conmebol

1 de Asia (AFC)

1 de África (CAF)

1 de Oceanía (OFC)

Las cuatro selecciones con peor ranking Fifa jugarán dos semifinales a partido único, donde los enfrentarán a las dos mejores selecciones rankeadas en las finales, también a partido único, para que de esta forma se conozcan los dos vencedores que obtendrán los últimos boletos al Mundial.

Venezuela, en la ruta mundialista

Actualmente, Venezuela ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias Sudamericanas, posición que otorga el cupo al repechaje por parte de Conmebol. La Vinotinto, dirigida por Fernando “Bocha” Batista, deberá defender esa posición en las últimas dos fechas ante Argentina y Colombia, con la esperanza de asegurar su primera participación en una Copa del Mundo.

De lograrlo, Venezuela disputaría su boleto en territorio mexicano, en una instancia histórica que podría marcar un antes y un después para el fútbol nacional.

