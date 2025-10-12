En rueda de prensa dan a conocer mañana programa de las festividades religiosas en honor a la Virgen Chiquinquirá

La Arquidiócesis de Maracaibo, a través de la Parroquia San Juan de Dios, invita a los medios de comunicación a una rueda de prensa donde se anunciará la programación completa de las Festividades Religiosas en honor a la Virgen de Chiquinquirá, Patrona del Zulia.

La convocatoria está pautada para mañana, 13 de octubre, a las 10:00 a.m., en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, según invitación formullada a través de las redes sociales.

En este encuentro, la Iglesia católica ofrecerá todos los detalles de las actividades preparadas con motivo de esta tradicional fiesta mariana, una de las más importantes del occidente venezolano.

Primeras actividades en marcha

Aunque el lanzamiento oficial es mañana, algunas actividades ya se han realizado, como las Caravanas Chiquinquireñas, entre ellas la que recorrió la zona norte de la ciudad este fin de semana y la eucaristía dominical del 12 de octubre.

Uno de los momentos cumbres de las festividades será la tradicional Bajada de la Virgen, prevista para el sábado 25 de octubre. En esta emotiva ceremonia, la réplica de la Chinita descenderá para encontrarse con sus fieles. Posteriormente, la imagen hará un significativo recorrido por las poblaciones costeras del Lago de Maracaibo.

Fuente: Noticia al Día / Foto: Cortesía