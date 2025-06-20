En San Francisco: Le partió una botella a un hombre en la cara y los vidrios hicieron estragos en sus ojos

Un obrero fue impactado con una botella en su rostro y los vidrios hicieron estragos en sus ojos. Los hechos ocurrieron en el municipio sureño, en Zulia.

Según contaron sus familiares, Yorman Paredes, comenzó a discutir con el esposo de una prima y este le partió la botella. El fuerte impacto dejó malherido al obrero y sus familiares lo llevaron hasta el Hospital Universitario de Maracaibo, donde le practicaron una cirugía de emergencia y quedó bajo observación.

Unas horas después, los especialistas le informaron que debía practicarse otra operación y de no hacerlo podría perder su ojo.

El informe médico indicó que sufrió una hemorragia ocular y desprendimiento de retina y córnea. Por razones que la familia no supo explicar, a Paredes lo enviaron a su casa con indicaciones estrictas de no hacer movimientos, "porque su ojo podría salirse", dijo una pariente para Noticia al Día.

Familiares piden ayuda

Para volver a quirófano, el joven obrero necesita tres mil dólares para la compra de insumos, según el presupuesto más económico que consiguieron, pero sus familiares no cuentan con el dinero requerido.

Hasta ahora los Paredes han planificado bingos, rifas, colectas, pero la poca ayuda recibida ha hecho imposible reunir los insumos.

Paredes es el único sustento de su familia, trabajaba en una rectificadora de motores, pero por su condición ha tenido que abandonar por completo su empleo. Si desea ayudarlo puede hacerlo a su cuenta personal: Banco de Venezuela, C.I. 25.906.50, o contactarlo a través de su teléfono: 0412-534-57-10.

Noticia al Día