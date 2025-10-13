En San Francisco: Policías y cuerpo de Bomberos recibieron dotación para su mayor protección

Funcionarios del cuerpo de policía municipal y efectivos del cuerpo de Bomberos del municipio San Francisco, recibieron importante dotación para brindarles mayor protección al pueblo sureño.

Desde la Alcaldía de San Francisco se entregaron 10 patrullas policiales, tres ambulancias y equipamientos para el cuerpo de Bomberos.

"Durante muchos años trabajamos con las uñas, sin una dotación digna y profesional para atender situaciones extremas, tal como ocurrió en la explosión del 11 de septiembre, donde nuestros funcionarios resultaron heridos por no tener el equipamiento adecuado, por eso agradezco la entrega de estos equipos", precisó el director del cuerpo de Bomberos, John Bravo.

Polisur protegido

Esta importante asignación, liderada por el alcalde del municipio sureño, Héctor Soto, tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una mayor seguridad para el personal operativo.

Por su parte, el alcalde Soto, entregó nueve patrullas y tres ambulancias a la policía del Sur. "Con estas unidades se les estará brindando una mejor respuesta a la ciudadanía. Estamos trabajando en el cuidado de nuestro pueblo, pero también de nuestros policías, quienes son los que están en la calle dando el frente para protegernos", acotó el Alcalde.

Durante la inauguración, el Alcalde anunció la activación del HCM para los funcionarios de Polisur. "Hoy comienza un plan de aseguramiento para los 700 funcionarios que hacen vida en la Policía Bolivariana de San Francisco, con un seguro que atiende desde maternidad, UCI, y por un monto de más de 10 mil dólares por patología. Esto es importante para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios", puntualizó Soto.

Noticia al Día