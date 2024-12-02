En Valencia: Mató a su hijastro con un destornillador porque intentó cantarle el cumpleaños a su mamá en el patio de su casa

Carlos Alexander Castillo Gerdel, de 42 años, asesinó a su hijastro José Yohan Báez Bogado, de 25 años, en el sector Trece de Abril, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, en Carabobo.

Los funcionarios del CICPC informaron que la noche del pasado 01 de diciembre, el joven estaba celebrando el cumpleaños de su mamá y al momento de picar la torta decidió sacarla para el patio y cantarle el cumpleaños.

La decisión enfureció a su padrastro Castillo y comenzaron a discutir, por lo que este sacó un destornillador y le causó varias heridas a Báez, causándole la muerte de manera inmediata.

Durante la disputa resultó lesionado un hombre de 27 años, quien intentó defender a Báez.

El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día