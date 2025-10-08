En video le tiraron una cerveza a Ana del Castillo en la cara y casi ‘arde Troya’

Antes de comenzar su más reciente espectáculo, la cantante colombiana Ana del Castillo sería víctima de la agresión de un asistente que le lanzaría cerveza cuando esta se disponía a subir al escenario.

La agresión hacia la artista sería grabada por varios de los espectadores que se mostrarían furiosos ante tal falta de respeto y la artista no se contendría en insultar al hombre que la había bañado en cerveza.

Foto: Cortesía.

La artista tomaría el micrófono, reprochando la actitud del sujeto que, al parecer, no demostraría vergüenza por haber agredido de esa forma a la artista, y se le vería bailando de forma burlesca ante las palabras de la artista.

Esto no detendría a Ana del Castillo, que terminaría por subir al escenario para continuar con su espectáculo. Este evento se volvería sumamente popular en las redes sociales, donde aparecerían reacciones de todo tipo en forma de rechazo ante la actitud del hombre.

La artista colombiana que se abre camino en el mundo del vallenato mantendría una actitud digna ante estas situaciones, demostrando su fuerte carácter y el gran amor de su público hacia ella.

