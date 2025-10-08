Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

En video le tiraron una cerveza a Ana del Castillo en la cara y casi ‘arde Troya’

La artista colombiana que se abre camino en el mundo del vallenato mantendría una actitud digna, demostrando su fuerte carácter.

Por Pasante1

En video le tiraron una cerveza a Ana del Castillo en la cara y casi ‘arde Troya’
Foto: Cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Antes de comenzar su más reciente espectáculo, la cantante colombiana Ana del Castillo sería víctima de la agresión de un asistente que le lanzaría cerveza cuando esta se disponía a subir al escenario.

La agresión hacia la artista sería grabada por varios de los espectadores que se mostrarían furiosos ante tal falta de respeto y la artista no se contendría en insultar al hombre que la había bañado en cerveza.

Lee también: ¿Quién ganará el premio Nobel de Literatura 2025?: Lucha de prestigio comercial

Foto: Cortesía.

La artista tomaría el micrófono, reprochando la actitud del sujeto que, al parecer, no demostraría vergüenza por haber agredido de esa forma a la artista, y se le vería bailando de forma burlesca ante las palabras de la artista.

Esto no detendría a Ana del Castillo, que terminaría por subir al escenario para continuar con su espectáculo. Este evento se volvería sumamente popular en las redes sociales, donde aparecerían reacciones de todo tipo en forma de rechazo ante la actitud del hombre.

La artista colombiana que se abre camino en el mundo del vallenato mantendría una actitud digna ante estas situaciones, demostrando su fuerte carácter y el gran amor de su público hacia ella.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día / Tropicana

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge

Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge

La pluma que bordó la fe zuliana

La pluma que bordó la fe zuliana

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Educación

Venezuela obtiene oro, plata y bronce en la Olimpiada de Nanotecnología

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que Venezuela tuvo una destacada participación al obtener medallas de oro, plata y…
Al Dia

Águilas cumplió décimo día de prácticas en Maracaibo con la incorporación de Yonathan Perlaza

El destacado jugador viene de una extraordinaria campaña con la filial triple A de los Padres de San Diego
Zulia

El Zulia participa en la Jornada Nacional de Reforestación con la siembra de más de 7 mil árboles en varios municipios de la región

La siembra de más de 7 mil árboles marca la participación del Zulia en la Jornada Nacional de Reforestación a propósito de la celebración del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que se realiza desde este miércoles 8 hasta el viernes 10 de octubre en Caracas, enmarcado en el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca de Simón Bolívar con el objetivo de promover un cambio de paradigma global en la relación con el ambiente.
Al Dia

Se incendia carro en el Centro de Maracaibo

En el video publicado por Maracaibo Informa, se puede ver a varios sujetos con envases de agua, intentando apagar el fuego del vehículo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025