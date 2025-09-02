Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

En video Sheila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito Maracaibo en Santa Lucía con una "cerveza bien fría"

heila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito en Santa Lucía, Maracaibo Maracaibo – La actriz de cine para adultos venezolana…

Por Haroldo Manzanilla

En video Sheila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito Maracaibo en Santa Lucía con una
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

heila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito en Santa Lucía, Maracaibo

Maracaibo – La actriz de cine para adultos venezolana Sheila Ortega fue recibida con entusiasmo durante su visita a Maracaibo, destacando un momento especial en la esquina Pa’ que Luis en Santa Lucía, donde el influencer marabino Alfredito le dio la bienvenida con una cerveza bien fría. Este gesto se convirtió en uno de los momentos más comentados de su recorrido, mostrando la calidez y hospitalidad de los zulianos.

Ortega disfrutó de la cercanía de la gente, de gaitas, polarcitas y del ambiente tradicional de la ciudad, compartiendo en sus redes sociales que se trató de “la experiencia más maracucha que he podido tener”.

Además, la actriz visitó la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde cumplió una promesa hecha años atrás a la Virgen y probó el tradicional “cepillao de tamarindo”, mostrando su lado espiritual y afectivo con la ciudad que la vio crecer.

La bienvenida de Alfredito en Santa Lucía quedó como uno de los momentos más entrañables de su visita, consolidando la conexión de Ortega con Maracaibo y sus tradiciones.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Merlina regresa con más misterio

Merlina regresa con más misterio

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

Noticias Relacionadas

Regionales

Fundanica Zulia conmemora Septiembre Dorado, el Mes de la Concientización del Cáncer Infantil

Cada año, se conmemora septiembre como el Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es educar y fortalecer…
Al Dia

El precio del oro establece un máximo histórico

Los analistas ven el oro al contado en un rango de 3.600 a 3.900 dólares en el corto y mediano plazo, con potencial para probar el nivel de 4.000 dólares en 2026 si persisten las incertidumbres económicas y geopolíticas.
Principal

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Maracaibo clama por el regreso de los vuelos internacionales
Al Dia

Karol G aterriza en Brasil para su debut en la música al medio tiempo de la NFL

Karol G está lista para ofrecer una actuación inolvidable

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025