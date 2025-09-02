En video Sheila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito Maracaibo en Santa Lucía con una "cerveza bien fría"

heila Ortega recibió cálida bienvenida de Alfredito en Santa Lucía, Maracaibo

Maracaibo – La actriz de cine para adultos venezolana Sheila Ortega fue recibida con entusiasmo durante su visita a Maracaibo, destacando un momento especial en la esquina Pa’ que Luis en Santa Lucía, donde el influencer marabino Alfredito le dio la bienvenida con una cerveza bien fría. Este gesto se convirtió en uno de los momentos más comentados de su recorrido, mostrando la calidez y hospitalidad de los zulianos.

Ortega disfrutó de la cercanía de la gente, de gaitas, polarcitas y del ambiente tradicional de la ciudad, compartiendo en sus redes sociales que se trató de “la experiencia más maracucha que he podido tener”.

Además, la actriz visitó la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde cumplió una promesa hecha años atrás a la Virgen y probó el tradicional “cepillao de tamarindo”, mostrando su lado espiritual y afectivo con la ciudad que la vio crecer.

La bienvenida de Alfredito en Santa Lucía quedó como uno de los momentos más entrañables de su visita, consolidando la conexión de Ortega con Maracaibo y sus tradiciones.