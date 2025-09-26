En video transmisión en vivo de las Águilas del Zulia sorprendida por el temblor

En la jornada del 24 de septiembre de 2025, durante la emisión en vivo del podcast “A la Carga” de Águilas del Zulia, se produjo un inesperado sismo que sacudió Maracaibo y su entorno.

El momento ocurrió cuando el gerente general del equipo, Esteban Colina, brindaba detalles sobre la venta de abonos y entradas, con el estadio Luis Aparicio “El Grande” al fondo, como escenario de la transmisión. De pronto, los sacudones se hicieron evidentes, lo que generó una interrupción momentánea en la exposición del invitado.

Lo más notable fue la reacción del equipo de producción, los presentadores e incluso el invitado: mostraron serenidad, profesionalismo, paciencia y compostura ante el sobresalto. En lugar de caer en el pánico o detener abruptamente la transmisión, supieron manejar la situación con prudencia.

Este hecho quedará registrado como un episodio singular en la historia del podcast: una transmisión “movida”, literalmente, pero que no perdió la compostura ni la continuidad.

