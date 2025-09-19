En vivo los militares: FANB ofrece detalles del ejercicio Caribe Soberano 200

El ministro para la Defesa, Vladimir Padrino López, ofreció detalles de la Operación ‘Caribe Soberano 200’, que se desarrolla desde la víspera en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de la capital.

El alto funcionario, felicitó este viernes 19 de septiembre a los diversos integrantes de la FANB en el marco de las maniobras Caribe Soberano 200 ante las recientes amenazas de EEUU contra Venezuela.

A ofrecer detalles de los ejercicios, sostuvo que no hay espacio del país que no esté ocupado por la FANB para defender la nación.

"Tenemos una fuerza armada consistente, unidad, patriótica y un liderazgo político autentico que está enfocado en construir una democracia verdadera cercana al pueblo", apuntó.

Recalcó que el militar de hoy tiene una visión holística de lo que es el Estado y la política, y de lo que significa la patria como centro. "El militar de hoy tiene conciencia cívica y ciudadana y está preparado y preparada para defender la patria", reiteró.

Subrayó que la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado, así como lo es la defensa e independencia de la nación. En ese sentido, rechazó la narrativa estadounidense de vincular a Venezuela con el narcotráfico, así como los falsos positivos montados en el mar Caribe.

El operativo en La Orchila, apuntó el comandante encargado al comunicarse con Padrino López, ha transcurrido con normalidad y bajo los lineamientos planteados.

"No hay un territorio en le país donde no este un militar. La FANB esta preparada para defender al país. Ante esta amenaza que nos pone EEUU que aplica una guerra no declarada. Tenemos la visión de garantizar independencia" aseguró.

Padrino López resaltó que: "Estan diciendo que los depósitos de la Armada son sitios para guardar droga. Ellos saben lo que ocurre en Venezuela. Hay una FANB cohesionada, articulada".

El tambièn Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, dijo que la Maniobra de Campaña "Caribe Soberano 200 continua en la Orchila.

Noticia al Día/VTV