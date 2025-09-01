Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Encontraron sana y salva a adulta mayor desorientada en el sector Don Bosco

La doña fue rescatada por integrantes de la Intendencia Olegario Villalobos

Por Pasante1

Bertha Belinda Sarraga de Salcedo, quien padece Alzheimer y esquizofrenia, estuvo extraviada y desorientada durante dos semanas en el sector Don Bosco, parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo.

Fue rescatada por integrantes de la Intendencia de Olegario Villalobos. Encontrarla no fue fácil: "Le preguntamos a la señora de dónde era y qué pasaba con sus familiares, pero la señora también tiene otras patologías como esquizofrenia, así que la llevamos a la psiquiatra y recomendó que le suministráramos una pastillita con un jugo para calmarla, pues la señora tenía un bastón en mano y no dejaba que nadie se le acercara."

Luego de ser rescatada, le brindaron un alojamiento momentáneo. Finalmente, en la noche del 30 de agosto, Bertha fue llevada con sus familiares por Martha Martínez, una jueza de paz. Martínez informó que la señora Bertha estaba limpia y no vivía en la calle: "Su calzado estaba limpio, se encontraba muy aseada, pero por su problema esquizofrénico se desorienta y se sale de su casa".

Para confirmar la identidad de la señora y su residencia, Martínez la presentó a los vecinos y a su hijo al llegar a su casa, quienes la reconocieron. Su hijo, Joel Salcedo, agradeció a las personas de la Intendencia por llevar de vuelta a su mamá.

Noticia al Día / Franyer García (Pasante)

