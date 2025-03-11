Encuentran cadáver de venezolana dentro de una residencia en Guyana

La venezola, Miguelys Guerdez Centeno, fue hallada sin vida dentro de una residencia, en Great Diamond, Guyana. Allí se quedaba a dormir tras terminar su jornada laboral.

La joven fue reportada como desaparecida el pasado 21 de febrero, cuando sus familiares hicieron la denuncia, siendo su cadáver encontrado el pasado 5 de marzo.

La versión de la prensa regional apunta que el principal sospechoso es un hombre de nacionalidad brasileña, identificado como, Fernando Teles Pereir.

Al parecer, la joven trabajaba en un negocio ubicado en Eccles, East Bank Demerara y culminaba su jornada a la 1:00 de la madrugada.

Las primeras hipótesis apuntan a que Teles Pereira la estranguló y luego huyó de la escena del crimen.

Según confirmaron allegados de la víctima a radio Fe y Alegría, el cuerpo de la joven fue hallado en avanzado estado de descomposición, sin embargo, se desconocen los detalles de lo ocurrido.

Guerdez vivía con su madre en Guyana desde hace tres años aproximadamente. Se conoció que era oriunda de Barrancas del Orinoco, estado Monagas, y era nieta del presidente del Concejo Municipal del municipio Sotillo.

