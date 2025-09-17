Miércoles 17 de septiembre de 2025
Encuentro ACA Hídrico Comunal Zulia 2025 eje Perijá, plantea trabajo articulado y mejoras en el servicio

Con el propósito de fortalecer el gobierno popular del agua y avanzar en la construcción del Plan Hídrico Comunal

Por Ernestina García

Foto. referencial
Los líderes y lideresas comunales, conformaron mesas técnicas de agua e interactuarán con Hidrolago y las autoridades locales para mejorar sus condiciones de vida.

Con el propósito de fortalecer el gobierno popular del agua y avanzar en la construcción del Plan Hídrico Comunal, se realizó el primer encuentro ACA Hídrico Comunal Zulia 2025, eje Perijá, conformado por los municipios La Villa del Rosario, Machiques de Perijá y Jesús María Semprún.

En el evento, enmarcado en el relanzamiento de las Mesas Técnicas de Agua, participaron 250 líderes y lideresas comunales, quienes se comprometieron a trabajar de forma participativa para garantizar el acceso al agua potable y mejorar el saneamiento en sus comunidades.

También, acordaron interactuar con las empresas de servicios y las autoridades locales para diagnosticar problemas, censar la red, y proponer soluciones concretas a nivel de vecindario o comuna. Dijeron que buscan dar voz a las comunidades excluidas en la solución de los problemas hídricos.

Voceros del evento insistieron en avanzar en la ejecución del Plan Hídrico Nacional, mediante el trabajo articulado del Poder Popular e instituciones para construir, como lo establecen las 2T de las 7 Transformaciones Sociales del Plan de la Patria 2025 – 2031, ciudades humanas y servicios para el buen vivir del pueblo.

El Primer Encuentro ACA Hídrico Comunal Zulia 2025, se ha realizado en el eje metropolitano de Maracaibo, en la subregión Guajira y en la subregión Costa Oriental del Lago (COL) Sur. Se encuentra en la agenda de todos los municipios de la región zuliana.

Noticia al Día/Nota de prensa

