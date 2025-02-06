Martes 19 de agosto de 2025
Enero de 2025 fue el mes más cálido nunca antes registrado a nivel global: Según Copernicus

El primer mes de este año registró temperaturas récord, a pesar del desarrollo del fenómeno de La Niña

Por Candy Valbuena

Los residentes de Sydney experimentan condiciones de ola de calor, el 28 de enero de 2025. Foto: EFE/EPA/Steven Markham
El mes pasado, fue el enero más cálido nunca antes registrado a nivel global, pese a la emergencia del fenómeno conocido como La Niña, según el boletín mensual que ha publicado este jueves el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el componente de monitoreo del clima del programa espacial de la Unión Europea.

Según Copernicus, la temperatura del aire en superficie se situó el mes pasado en 13,23 ºC, 0,79 ºC por encima de la media para enero en el periodo de entre 1991 y 2020 y 1,75 ºC por encima de los niveles preindustriales.

Con ropa fresca y cubriéndose del sol se mantuvo la mayoría de la gente a nivel mundial. Foto: Agencias

Además, el mes pasado fue el décimo octavo mes entre los últimos 19 meses en que las temperaturas superaron en más de 1,5 ºC los niveles preindustriales, advirtió el organismo con sede en la ciudad alemana de Bonn.

Récord de calor

En el último periodo de 12 meses, la temperatura media superó en 0,73 ºC el promedio del periodo 1991-2020 y 1,61 ºC por encima de las estimaciones para el periodo preindustrial 1850-1900.

"Enero de 2025 es otro mes sorprendente que continúa con las temperaturas récord observadas en los últimos dos años, a pesar del desarrollo del fenómeno La Niña en el Pacífico tropical y su temporal efecto refrescante para la temperatura global", declaró Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Metereológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

Por continentes, en enero la temperatura media del aire en zonas terrestres se situó en 1,80 ºC, convirtiéndose así en el segundo enero más cálido por detrás del de 2020, y con una desviación de 2,51 º C por encima de la media para 1991-2020.

La anomalía fue mayor en el sur y el este de Europa, mientras que las temperaturas se ubicaron por debajo de la media en Reino Unido e Irlanda, norte de Francia y norte de Escandinavia.

Las zonas con temperaturas más elevadas

Las temperaturas también fueron más elevadas de lo habitual sobre el noroeste y el noreste de Canadá, Alaska y Siberia, así como en el sur de Suramérica, África y buen aparte de Australia y la Antártida.

Por el contrario, fueron más frías de lo normal en Estados Unidos y el extremo oriental de Rusia, la Península Arábiga y el sudeste asiático.

La temperatura media del agua en superficie en enero entre las latitudes 60ºS-60ºN fue de 20,78 ºC, el segundo valor más alto registrado para el mes de enero después de enero de 2024.

Las precipitaciones fueron mayores de lo habitual en Europa occidental y causaron inundaciones en algunas regiones, así como en Canadá, Rusia central y Oriental, Australia oriental, el sudeste de África, el sur de Brasil.

Se registró más sequedad en las islas británicas, el este de España, el norte del mar Negro, el sudeste de Estados Unidos y el norte de México, el norte de África, Oriente Medio, Asia Central y el este de China, entre otras zonas.

Lee también: Atentos con el "calorón": Altas temperaturas se sentirán en Maracaibo este lunes 3-Feb

Noticia al Día/Con información de EFE

