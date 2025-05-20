Enjambre de abejas africanas ataca a residentes del sector San Ramón en San Francisco

Vecinos del sector San Ramón del municipio San Francisco fueron atacados por un enjambre de abejas africanas en horas de la tarde de este lunes 19 de mayo.
A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del periodista Gustavo Vecino, se puede observar a un señor saliendo de un centro asistencial en una camilla, siendo atendido por un equipo de paramédicos.
Trascendió que este hecho fue atendido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) junto a los Bomberos de San Francisco.
Sin embargo, se desconoce el número total de víctimas.
