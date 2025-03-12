Entérese de cuáles son los sectores de Maracaibo y San Francisco donde está llegando el AGUA

Este miércoles, 12 de marzo la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Juana de Ávila/Plaza de Todos, para atender la demanda de agua en cinco parroquias de la capital zuliana. También fue activado el servicio Sierra Maestra para la atención en diversos sectores en tres parroquias del municipio San Francisco.

Habitantes de varios sectores de las parroquias; Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante e Idelfonso Vásquez en Maracaibo reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son los Hospitales: Adolfo Pons, Militar, Centro de Diagnóstico Integral (CDI) San Jacinto, Especialidades Pediátricas y CAF.

Mientras en la parroquia San Francisco del municipio sureño serán abastecidos al menos nueve sectores de las parroquias: Marcial Hernández, Francisco Ochoa y San Francisco así como el Ambulatorio de Sierra Maestra.

