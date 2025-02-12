Entre el 14 y 17 de febrero estará llegando el Bono Contra la Guerra Económica

Todos los meses los trabajadores de la administración pública, jubilados, pensionados, así como los venezolanos esperan que el Sistema Patria inicie el pago de los bonos de Guerra Económica y la primera bonificación especial, en este caso correspondiente al mes de febrero de 2025.

Para este mes de febrero está previsto que la asignación del bono contra la guerra económica inicie el viernes 14 para los trabajadores activos, el lunes 17 para los jubilados y el viernes 21 para los pensionados.

Este estipendio podría llegar con un ligero incremento: trabajadores activos 90 dólares, jubilados 91 dólares y pensionados 45 dólares, al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) en bolívares, reseñó Venezuela News.

Lee también: Caen 8.700 bolívares en el sistema Patria

Noticia al Día/Con información de Venezuela News