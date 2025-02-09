En medio de la alegría y el sabor del Festival Vallenato, Poncho Zuleta, el reconocido cantante y acordeonero, ha salido al paso para aclarar los rumores sobre su supuesto retiro de la música. Durante una presentación en conjunto con Iván Villazón, el artista aprovechó para desmentir las especulaciones y asegurar que "todavía hay Poncho para rato".

"Es que las cosas las tergiversan", expresó Zuleta con su característico humor, refiriéndose a las interpretaciones erróneas de sus recientes declaraciones. "Dije que con tantos años, es apenas normal que uno en cualquier momento piense ya abrirse y dar espacio a la nueva generación, pero tú sabes cómo es el periodismo", 1 añadió.

El "Pulmón de Oro", como también se le conoce, dejó claro que su amor por la música y su compromiso con el folclor vallenato siguen intactos. "Todavía seguimos raspando la olla", afirmó con entusiasmo, utilizando una expresión coloquial para indicar que aún tiene mucho que ofrecer y que seguirá trabajando arduamente para mantener viva la tradición vallenata.

Iván Villazón, quien compartió escenario con Zuleta en el mencionado evento, respaldó las declaraciones de su colega y amigo. "Poncho es un pilar fundamental de nuestra música, un verdadero maestro que nos inspira a todos", manifestó Villazón, destacando la trayectoria y el legado de Zuleta en el mundo del vallenato.

De esta manera, Poncho Zuleta ha dejado claro que su retiro no es inminente y que seguirá deleitando a sus seguidores con su música y su carisma. Los amantes del vallenato pueden estar tranquilos, pues el "Cacique de la Junta" seguirá "raspando la olla" por muchos años más.

Noticia al Día / Televallenato