Tal vez emulando al actor frances Alaín Delón cuando en una entrevistra dijo "la vejez apesta y que "envejecer es como un juego cruel porque el cuerpo se deteriora y la gente querida se pierde," la famosa cantante ganadora del premio Billboard Ícono, Laura Pausini, dijo recientemente que. "envejecer es una mierda".

La cantante italiana parece sincerarse sobre su relación con la edad y la madurez. En medio del éxito de su gira internacional, la artista confesó que aún no logra encontrar la maravilla de hacerse mayor, según dijo al diario español El Mundo, donde habló sobre su compleja relación con el paso del tiempo.



“Envejecer es una mierda", aún no he encontrado dónde está la maravilla de hacerse mayor”, declaró la intérprete de "Inolvidable", quien cumplió 51 años en mayo pasado.

“Me gusto más ahora porque me conozco más, pero me quedan tantos sueños por delante. No puedo tener 51 años”, reflexionó Pausini.

Asegura que su conflicto no se relaciona con la sabiduría adquirida, sino con la sensación de que aún le falta tiempo para concretar todo lo que desea. En tono franco admitió sentir cierta envidia hacia quienes abrazan la madurez con entusiasmo. “Me dan mucha envidia los que dicen que envejecer es maravilloso, porque yo no lo creo. Yo vivo siempre como si no tuviera una edad”, expresó.

Su visión sobre la edad trasciende incluso las fronteras culturales. “He nacido en Italia, soy italiana, pero no me siento 100% de una nación. Me siento de muchas culturas, un poco de todos los que me quieren. Con la edad hago lo mismo: soy un ser raro porque me siento sin edad y sin lugar. Si existiera la versión femenina de Peter Pan, sería yo”, dijo entre ris.

Pausini, una de las voces más queridas de la música italiana, vuelve a Chile en abril de 2026 con dos presentaciones en el Movistar Arena que prometen ser un lleno total. Pero antes de subir nuevamente a los escenarios.

Revista Sophia/ Fotos: Cortesía