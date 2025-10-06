El equipo del cantante de reguetón Don Omar salió al paso ante los recientes rumores que circulaban sobre un posible retiro de la música, asegurando que son completamente falsos.

Los representantes del puertorriqueño confirmaron a EFE que Don Omar, conocido como "El Rey del reguetón," no tiene intención de abandonar su carrera artística, sino todo lo contrario.

Los rumores se originaron tras una entrevista viralizada en julio, donde Don Omar reflexionó sobre su legado y mencionó que el tiempo exigirá a cada artista saber cuándo "pasar el bastón", en referencia a figuras como Daddy Yankee, quien ya se retiró, y Héctor El Father, que vive una nueva etapa lejos de la música. Sin embargo, su equipo aclaró que estas declaraciones fueron malinterpretadas.

De hecho, Don Omar planea lanzar un nuevo álbum con canciones inéditas en 2026, además de realizar una gira global para conectar nuevamente con sus seguidores. Esta nueva etapa artística llega después de superar un cáncer de riñón en 2024, enfermedad que actualmente está en remisión.

Cabe recordar que en 2017 Don Omar realizó una despedida musical con su gira ‘Forever King, The Last Tour’, pero más tarde se supo que esto se debió a problemas con su sello discográfico. Desde 2019, retomó su carrera con la producción de dos álbumes y dos giras exitosas. El Rey del reguetón continúa activo y prepara sorpresas para sus fanáticos, reafirmando su compromiso con la música urbana y su legado en el género.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día