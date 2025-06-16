Equipo senior de Cacique Mara vuelve a casa como campeón latinoamericano este 17 de junio

Para este martes 17 de junio, se tiene prevista la llegada de la delegación senior de la pequeña liga de Cacique Mara a territorios zuliano, luego de ganar el Latinoamericano de la categoría en Tamaulipas, México.

El grupo de peloteros, cuerpo técnico y miembros del circuito peloteril, invitaron a familiares, amigos y fanáticos al Aeropuerto Internacional de La Chinita a la 1.00 pm, hora prevista para recibirlos como campeones que representarán a Latinoamérica, en el Mundial de Carolina del Sur.

Recordemos que los representantes criollos se fueron invictos logrando cinco lauros, luego de tres nocauts consecutivos en instancias iniciales, por lo que ahora tratarán de emular la hazaña de Coquivacoa que alcanzó el título mundial en 2024.

