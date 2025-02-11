Equipo venezolano de espada entre los mejores del ranking mundial

El cuarteto venezolano de espada se posicionó entre las diez mejores selecciones durante el desarrollo de la Copa del Mundo Heidenheim 2025.

El grupo integrado por los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo; además de Grabiel Lugo, alcanzaron la séptima casilla mundial tras sus puntuaciones en la competición internacional, lo que también significa el mejor equipo del continente americano.

Los criollos dejaron resultados de 32 puntos para Francisco, 36 para Rubén, 203 para Grabiel y 239 para Jesús en la tabla general de la disciplina.

La próxima competencia para los venezolanos será el Grand Prix de Budapest, Hungría, que se llevará a cabo en marzo y ya entra en la ruta para los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Clasificación general:

Japón – 388.000 puntos Hungría – 348.000 puntos Francia – 328.000 puntos Kazakistán – 272.000 puntos República Checa – 247.000 puntos Italia – 244.000 putos Venezuela – 214.000 puntos Egipto – 162.000 puntos Israel – 153.000 puntos Suiza – 151.000 puntos

Lee también: Real Madrid y Manchester City protagonizarán la fase eliminatoria de Champions que inicia este martes