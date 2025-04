Eran altos directivos de Siemens, matrimonio español fallecido en el helicóptero siniestrado en Nueva York junto a sus tres hijos

Un helicóptero turístico se precipitó este jueves, 10 de abril al río Hudson, Nueva York en un fatal accidente que le costó la vida a cinco personas de nacionalidad española, incluidos tres menores de edad y al piloto de la aeronave.

Un matrimonio español falleció junto a sus tres hijos en el accidente de helicóptero ocurrido en Nueva York este jueves, y están estrechamente vinculados a la multinacional alemana Siemens, de la que ambos eran altos directivos, se trata de: Agustín Escobar Cañadas y Mercè Camprubí Montal,.

Tragedia aérea en Nueva York: Murió el CEO de Siemens España, Agustín Escobar, junto a su esposa y tres hijos. Foto: RRSS

Escobar era consejero delegado de infraestructuras ferroviarias (Rail Infrastructure) en Siemens Mobility a nivel global desde noviembre pasado, con sede en Berlín.

El directivo sumaba más de 25 años de experiencia internacional en los sectores de la energía, las infraestructuras y el transporte, un período en el lideró empresas y equipos en EEUU, Sudamérica, España y Alemania, según su perfil en la red social Linkedin.

Su esposa, Mercè Camprubi Montal, ocupaba desde enero de 2022 la dirección de Comercialización Global en Siemens Energy, con sede en Barcelona.

Era miembro de una conocida familia barcelonesa, muy vinculada al FC Barcelona, ya que tanto su abuelo, Agustí Montal i Costa, como su bisabuelo, Agustí Montal Galobart, fueron presidentes de este club de fútbol, y su hermano Joan está también muy implicado en el barcelonismo.

Según su perfil de Linkedin, Mercè Camprubí empezó su trayectoria profesional en Siemens en 2009, cuando se incorporó como directora regional de ventas. Más adelante, desempeñó tareas como consultora en Nueva York y fue responsable de ventas y marketing en Colombia, y de estrategia y desarrollo de negocio para toda Sudamérica.

La empresa lamentó el suceso

En una declaración oficial, Siemens lamentó este viernes el trágico accidente que ha provocado la muerte del matrimonio y de sus tres hijos, de 4, 5 y 11 años.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente de helicóptero en el que Agustín Escobar y su familia perdieron la vida. Nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos", apunta la declaración.

Accidente previo

La empresa ‘New York Helicopter’, que operaba el helicóptero turístico que se precipitó este jueves al río Hudson en un fatal accidente que costó la vida de cinco españoles y el piloto, ya se había estrellado anteriormente, de acuerdo con New York Post.

Según el medio estadounidense, un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a cuatro turistas suecos. A diferencia del accidente sucedido este jueves, todos los pasajeros, incluido el piloto, sobrevivieron.

En aquel entonces, el director ejecutivo de la empresa turística que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al Wall Street Journal que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado durante el vuelo.

Este jueves, Roth volvió a asegurar que "no tenía idea" de por qué sucedió el accidente que terminó con la vida de seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".

El español fallecido hoy con su familia (esposa y tres hijos) es Agustín E., un directivo de la compañía Siemens en España, según adelantó la prensa local citando a fuentes policiales.

Ya han sido identificadas las victimas del accidente de helicóptero en el rio Hudson de Nueva York;



Se trata del presidente de la filial española de la empresa tecnológica Siemens, Agustín Escobar, junto con su esposa y tres hijos pic.twitter.com/JSh7URsvmY — Just Data (@JustDataHub) April 11, 2025

Lee también: Jueza frenará la orden de Trump para revocar el ‘parole’ humanitario a miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos

Noticia al Día/Con información de EFE