Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Eran de Trinidad y Tobago dos de los ocupantes de la lancha que pulverizó EEUU tras bombardeo en el Caribe

Una de estas personas, según denuncian sus familiares, es Chad Joseph, de 26 años, pescador, habitante de la aldea Las Cuevas.

Por Ernestina García

Eran de Trinidad y Tobago dos de los ocupantes de la lancha que pulverizó EEUU tras bombardeo en el Caribe
La policía de Trinidad y Tobago informó al corresponsal de la agencia francesa de noticias AFP, que iniciará investigaciones para determinar si dos ciudadanos de esta isla viajaban en la embarcación que navegaba en el mar Caribe y que fue bombardeada y destruida por el régimen de Estados Unidos.

Lee tambièn: Trump anuncia ataque a otra lancha en el Caribe

Una de estas personas, según denuncian sus familiares, es Chad Joseph, de 26 años, pescador, habitante de la aldea Las Cuevas, quien se encontraba en nuestro país desde hacía tres meses e intentaba regresar a su nación de origen.

Sus allegados sospechan que él era uno de las seis personas que viajaban en la citada lancha porque, según declaró a AFP Lenore Burnley, madre de la supuesta víctima, “unos conocidos en Venezuela llamaron a los abuelos de Joseph en Las Cuevas y les habían dicho que estaba en el barco”.

“La ley del mar es que si ves un barco, se supone que debes detener el barco e interceptarlo, no solo volarlo”, dijo Burnley a AFP, quien lamentó que se tilde a su hijo de narcotraficante, cuando no hay ningún tipo de pruebas en su contra.

Un reporte del canal CNC3 de esa isla, señala que tanto familiares, conocidos y vecinos de este ciudadano, negaron que este estuviera vinculado con el tráfico de drogas.

Su abuela, Christine Clement, declaró a este medio que el joven se encontraba desde hacía tres meses en nuestro país y deseaba volver a la isla. Ya lo había intentado en dos ocasiones previas.

“La primera vez él venía y dispararon al bote. Él sobrevivió en una pequeña playa”, señaló.

Su madre afirmó a AFP que Joseph tenía familiares en nuestro país. “También tiene gente que conoce. Venezuela está a tiro de piedra de aquí, sabes cuánta gente de aquí tiene familia allá y se va”.

Vecinos de la aldea Las Cuevas refirieron al canal de televisión ya mencionado, que la actitud del gobierno de EEUU es inhumana. “¿Qué evidencia tiene de que realmente son drogas?”, afirmó uno de ellos.

Sobre el otro ciudadano de Trinidad y Tobago, que reportan también falleció en este ataque, solo se sabe que era conocido como Samaroo, quien también era pescador y habitante de este sector.

Vale recordar que en el mes de agosto el presidente Trump anunció el despliegue de tropas militares en el mar Caribe, con la supuesta intención de luchar contra el narcotráfico.

Hasta lo momentos, los EEUU han señalado, con la prepotencia que los caracteriza, haber bombardeado y destruido, sin piedad y sin prueba alguna, a cinco embarcaciones que, según ellos, eran utilizadas por el narcotráfico para trasladar drogas desde nuestro país hacia esa nación de Norteamérica.

En estos bombardeos han sido asesinadas, según datos extraoficiales, 27 personas de las que, hasta ahora y salvo estos dos casos, se desconoce su procedencia y sus identidades.

Noticia al Día/Laiguana.tv/AFP

