Errores frecuentes en la atención al cliente

9 de cada 10 clientes sale satisfecho de la atención recibida, ahora ¿qué pasa con ese único usuario que no termina feliz? Existen muchos factores que hayan provocado esto, pero la realidad es que muchas veces se escapa de nuestras manos. Capaz piensas que no existe mucho problema por este mínimo inconveniente, sin embargo, podría perjudicar a la empresa en un futuro.

Debido a esto, entendemos lo complicado que es la atención al cliente, y la importancia que posee al elaborarse de forma eficiente. Un buen servicio impacta de forma positiva en la lealtad, producción y crecimiento de una empresa.

Existen muchos errores comunes que se tienen que realizar al momento de comunicarse con las audiencias. Por ello, creamos este artículo para que los conozcas y en caso de sucederte sepas cómo solucionarlo.

Todos cometemos errores, de eso no queda duda, y lo mismo puede ocurrir en el ámbito laboral. Ahora, para evitarlos y corregirlos es necesario conocerlos. Veamos juntos todas las faltas frecuentes que suelen ocurrir al momento de atender a los clientes 🥴:

Falta de respuesta rápida y oportuna

Si el cliente debe esperar 60 segundos para obtener una respuesta ya estamos en problemas. Las respuestas ofrecidas de forma digital deben demorar menos de 6 segundos; para que tengas una imagen clara sería el mismo tiempo requerido como si estuviéramos hablando de frente con el cliente.

Comunicación poco clara o excesivamente automatizada

El cliente pide los talles de una camisa (por ejemplo) y nosotros le mostramos nuestra variedad de pantalones; no tiene sentido ¿cierto? Así se siente cuando brindamos una comunicación poco clara y en exceso automatizada, ya que no prestamos atención a las solicitudes que nos indican.

No contar con canales adecuados para atender consultas

Si tu cliente se conecta por tu sitio web, pero no hay una conexión eficiente o la página no termina de cargar estamos fallando de forma grave, ya que el sitio no es apto para brindar un excelente servicio y el usuario no va a ser considerado con ello, simplemente se irá y buscará otro lugar.

No personalizar la atención y tratar a todos los clientes por igual

No es lo mismo tratar a un cliente joven que a un cliente de la tercera edad, suena tonto el ejemplo, pero es más frecuente de lo que parece. Muchas empresas asumen que se puede tratar a todos sus usuarios de la misma manera, pero no es así.

Hace falta segmentar y evaluar a la audiencia que frecuenta el negocio digital, así podremos realizar de forma fácil la personalización de todos los usuarios, de lo contrario, una atención fuera de lugar provoca pésimas ganancias.

Falta de seguimiento y resolución de problemas

Está perfecto si tu atención produce grandes resultados y es el número uno en ventas, pero si en el momento en que haya algún inconveniente no logra solucionar el problema no habrá forma de devolverle la vida a la empresa.

Este es el error más frecuente, empresas grandes y perfectamente preparadas que no brindan soluciones a conflictos. Sin ello, los clientes pierden la confianza, y además de dejar mal a tu empresa se van directamente a la competencia haciendo que pierdas ganancias.

Técnicas para Mejorar la Atención al Cliente y Evitar Errores

Ya hemos conocido los errores más frecuentes que pueden ocurrir, ahora veamos cómo solucionarlo y sobre todo evitarlo con las mejores técnicas en atención al cliente. Tomemos las notas que hagan falta 📝:

Implementación de protocolos de respuesta rápida

No se pide que los agentes estén pendientes 24/7 de las consultas, inclusive es una tarea imposible. Sin embargo, para solucionarlo es importante que se implementen protocolos de respuestas rápidas, un programa perfecto para ello es la automatización de mensajes; inclusive dependiendo de la plataforma podrás establecer horarios junto con plantillas acordes.

Personalización del servicio para mejorar la experiencia del usuario

Personalizar la atención al cliente que brindes es la mejor forma de conseguir los mejores resultados. Para lograrlo debes hacer una recolección y análisis de los datos que otorgan los usuarios en el primer contacto. También puedes crear encuestas, realizar campañas específicas e interactuar con tu público para conocerlo mejor.

Uso de tecnología para optimizar la comunicación

Gracias a Dios se ha creado la inteligencia artificial, ya que con ella existen grandes herramientas que te permitirán optimizar tu comunicación y producir los resultados esperados. Más adelante hablaremos de ellas ¡así que sigue con la lectura!

Entrenamiento del equipo en habilidades de servicio al cliente

Tu equipo de trabajo es una parte fundamental de la atención que brindas, por ello, no hay mejor forma de evitar grandes errores que manteniéndolos al tanto de todo tipo de actualización y dando capacitaciones siempre que sea necesario para producir el mejor servicio.

Herramientas Tecnológicas para Optimizar la Atención al Cliente

Lo prometido es deuda. Tomamos este sector para contarte sobre las mejores herramientas tecnológicas en el mercado para elevar tus beneficios y optimizar la atención que brindas a tus clientes. Podrás encontrar 🔧:

Chatbots: la clave para automatizar respuestas sin perder calidad

Los chatbots son programas enfocados en la atención al cliente. Su funcionamiento se basa en el uso de la inteligencia artificial integrada con el machine learning y el procesamiento de lenguaje natural (PLN), esto lo convierte en la herramienta perfecta y en la clave para automatizar respuestas de la mejor calidad.

CRM y gestión de datos para un mejor seguimiento del cliente

CRM es una herramienta central que necesita cualquier empresa. Es un software de gestión de relaciones enfocado en mejorar la interacción con los clientes gracias al seguimiento, análisis y gestión de datos para optimizar la organización general.

El Papel de los Chatbots en la Atención al Cliente

Antes de que abandones el sitio, queremos hablarte en profundidad sobre los chatbots, una herramienta que no solo ha robado nuestros corazones, sino el de muchas empresas 🫰:

Beneficios de utilizar un chatbot en la atención al cliente

Los chatbots se han convertido en la herramienta perfecta gracias a los beneficios que ofrece, como por ejemplo:

Atención personalizada y automatizada.

Respuestas en tiempo real 24/7.

Aumento de la producción y satisfacción.

Métrica y análisis de conversaciones.

Cómo un chatbot para WhatsApp mejora la velocidad y eficiencia en la comunicación

WhatsApp es una plataforma reconocida que permite optimizar la comunicación entre personas y empresas; ahora, si es integrada junto con los chatbots nos permite un crecimiento seguro en producción y satisfacción.

Los chatbots para WhatsApp pueden automatizar respuestas, gestionar consultas frecuentes y mejorar la experiencia del usuario con mensajes rápidos y eficientes que otorgan una gran experiencia en la comunicación.