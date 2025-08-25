"Es la excusa ficticia de la extrema derecha": Gustavo Petro dice que el Cartel de los Soles no existe

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este lunes 25 de agosto, que el Cartel de los Soles no existe y que se trata de una excusa de la "extrema derecha" para derribar gobiernos.

"El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

La "junta del narcotráfico" controla el paso de cocaína

"El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio", dijo el presidente colombiano.

Según dijo, la llamada junta del narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC, conocidas como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

"Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito", agregó Petro.

Noticia al Día/El Nacional