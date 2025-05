"Es preferible perder cinco minutos de tu tiempo, que perder la vida en cinco minutos": Funcionario de PNB

Cada vez más son los accidentes de tránsito ocurridos en la región zuliana, conllevando a una latente preocupación en la vía.

Los choques son incontables, ya que en muchas ocasiones los conductores se arreglan ‘entre ellos’, agarran sus vehículos y se van del lugar para pasar desapercibidos ante las autoridades competentes.

Y ante la grave situación, las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, adscritas al servicio de tránsito terrestre y la división de educación, prevención y seguridad vial, se mantienen desplegadas en las principales vías de la entidad para crear conciencia en los conductores.

"Nosotros hacemos campañas de concientización, de prevención, estamos en la calle, llevamos charlas a los conductores, pero también es conciencia del que maneja, del que sabe que esta ebrio o con alguna falla en su automotor y aún así sale a la calle", precisó un funcionario de la PNB, adscrito a la división de educación, prevención y seguridad vial tránsito eje metropolitano Zulia para Noticia al Día.

La fuente acotó, que para que los conductores tomen conciencia, deben tomar medidas drásticas. "Hasta que no le quites el vehículo o le pones una multa excesiva no reflexionan, pero, antes de llegar a estar acciones debemos educar y acostumbrar al ciudadano a que se ponga el cinturón, use casco de seguridad y haga lo que la ley establece, pues lo que se hace costumbre se hace ley", enfatizó el efectivo policial.

Los choferes van ‘volados’

Algunos de los choferes del transporte público que trabajan con un tiempo estimado, manejan ‘volados’, y en su mayoría, prefieren dejar botados a los pasajeros de la tercera edad o con alguna discapacidad por no perder un minuto.

"Es preferible perder cinco minutos de tu tiempo, que perder tu vida en cinco minutos. El dinero se recupera, se repone, pero tu vida y la de las personas que confían en ellas no", finalizó diciendo el funcionario de la PNB.

Noticia al Día