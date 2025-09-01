"Es un falso positivo acusación de Guyana sobre ataque a lancha": Ministro Padrino López

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó este lunes 1 de septiembre como un "falso positivo" la acusación de Guyana sobre ataque a una lancha que llevaba material electoral durante este domingo del lado venezolano.

"Ayer lo dije, ayer hice mención a esto, que tuviéramos cuidado con los falsos positivos, cuidado con los fakes de las mafias guyanesas y trinitarias, cuidado con eso, por allí intentan crear un frente de guerra", advirtió.

Padrino López reiteró que Guyana viola el acuerdo de Ginebra, «es un territorio nuestro, que es usurpado y explotado groseramente, desconociendo todos los acuerdos».

Noticia al Día