Lunes 03 de noviembre de 2025
"Es venezolano de corazón": Baloo, el perrito argentino que hace vida en Maracaibo

Un perrito de raza poodle se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, al mostrar una conmovedora y…

Por M Romero

Foto: Cortesía.
Un perrito de raza poodle se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, al mostrar una conmovedora y creativa manera de mitigar las altas temperaturas en Maracaibo. El video ha capturado la atención de miles de usuarios, quienes resaltan el ingenio de su dueño para asegurar el bienestar del animal.

Las imágenes, compartidas por el usuario @baloo2512, muestra a Baloo sentado cómodamente en el asiento del copiloto de un carrito por puesto.

El dueño del perrito implementó un sistema de refrigeración casero, pero efectivo: un ventilador más hielo.

    La publicación, que se ha vuelto viral, ha generado comentarios que aplauden el amor y el compromiso del dueño con su mascota.

    Los dueños de la mascota respondieron en diferentes comentarios que Baloo nació en Argentina, pero se vino con ellos a Maracaibo, asegurando que "es venezolano de corazón".

    @baloo2512

    Mis papás no son ricos y aún así me tratan como un rey👑 #venezuela #dogtiktoks #perroinfluencer #argentina #brasil

    ♬ sonido original – Dora Mazzone

    Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE

    Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.
    Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros

    Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.
    Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

    Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

