"Es venezolano de corazón": Baloo, el perrito argentino que hace vida en Maracaibo

Un perrito de raza poodle se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, al mostrar una conmovedora y creativa manera de mitigar las altas temperaturas en Maracaibo. El video ha capturado la atención de miles de usuarios, quienes resaltan el ingenio de su dueño para asegurar el bienestar del animal.

Las imágenes, compartidas por el usuario @baloo2512, muestra a Baloo sentado cómodamente en el asiento del copiloto de un carrito por puesto.

El dueño del perrito implementó un sistema de refrigeración casero, pero efectivo: un ventilador más hielo.

La publicación, que se ha vuelto viral, ha generado comentarios que aplauden el amor y el compromiso del dueño con su mascota.

Los dueños de la mascota respondieron en diferentes comentarios que Baloo nació en Argentina, pero se vino con ellos a Maracaibo, asegurando que "es venezolano de corazón".

Noticia al Día