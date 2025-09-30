¡Escándalo! Activista se desnuda en junta escolar para protestar

Una activista contra las personas transgénero se desnudó en medio de una junta escolar en California, Estados Unidos, a modo de protesta, frente a la decisión del distrito estudiantil de permitir que los jóvenes de secundaria escojan el vestuario que quieran usar dependiendo del género con el que se identifiquen, recoge The Vanguard.

Para probar su punto, que se basa en que los estudiantes pueden sentirse incómodos al verse obligados a desnudarse junto a otros que son naturalmente del sexo contrario, Beth Bourne comenzó a quitarse la ropa en medio de la junta, hasta quedar en traje de baño. Su actitud causó que la sesión se interrumpiera dos veces y que, finalmente, fuera expulsada del recinto por la Policía.

Bourne se hizo conocida en Internet luego de que su hija Lily, quien nació siendo hombre y se identificó en su adolescencia como mujer, iniciara su transición, despertando su rechazo y aumentando su participación en grupos de padres que responsabilizan a la sociedad y a las escuelas de permitir los cambios en la identidad de género.

Noticia al Día/Con información de RT