¡Escándalo! Destituyeron a Miss Panamá del Miss Universo

Las redes sociales se estremecieron al darse a conocer que en plena concentración de Miss Universo, que la delegada de Panamá, Italy Mora, estaba descalificada.

Fue a través de la página oficial del certamen que se emitió el comunicado oficial del retiro de la modelo de 19 años y que fue coronada el sábado 3 de agosto como la representante del país centroamericano.

Aunque la organización, hoy liderada por los empresarios Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, no reveló el porqué de la abrupta decisión, sí especificaron que la belleza no se apegaba a los lineamientos que maneja el certamen de belleza más importante y respetado del mundo.

Solo develó que la expulsaron al cometer "un error personal", por lo que la organización nacional panameña baraja la posibilidad de llevar al certamen internacional otra candidata, según dijo a EFE este sábado 2 de noviembre el director de la franquicia en el país centroamericano, César Anel Rodríguez.

"Estamos, en este momento, ante la posibilidad de traer a otra chica que reemplace a Panamá, que sea Panamá", explicó Rodríguez, quien detalló que "sí es posible (llevar a otra candidata en sustitución), la organización me lo confirmó y estoy viendo en este momento, conversando con varias de ellas".

Sin embargo, puntualizó que "puede que se dé, como puede que no venga ninguna porque el concurso ya arrancó, pero hay algunas chicas interesadas moviendo algunas cosas, algunos temas logísticos".

“La decisión ha sido tomada después de una exhausta evaluación realizada por nuestra comisión actual. La comisión disciplinaria encargada de mantener la integridad y los valores del certamen, llevó a cabo una auditoría completa al respecto y con base en la información recopilada y revisada, ha concluido que el retiro del curso es la acción más adecuada bajo las circunstancias actuales”, se lee en una parte del comunicado.

