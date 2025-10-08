Escogian víctimas entre 50 y 70 años para robarlas y fueron apresados por el CICPC

Después de un extenso trabajo de campo e investigación policial,funcionarios de la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la detención de dos individuos presuntamente vinculados a una organización dedicada al robo a personas de la tercera edad, conocida como “Los Extranjeros”.

El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Lecuna, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, donde fueron aprehendidos despues de un trabajo de campo e investigación policial. De acuerdo con las averiguaciones realizadas, los detenidos forman parte de una agrupación conformada por personas de otras nacionalidades, quienes, aprovechando sus edades avanzadas, entre los 50 y 70 años, abordaban a las víctimas sin levantar sospechas, logrando generar confianza para posteriormente someterlas mediante amenazas y conducirlas a sus residencias, donde se concretaban los robos.

Por este caso, se mantiene activa la búsqueda de al menos tres personas más presuntamente relacionadas con esta organización. Ambos ciudadanos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, en el marco de las actuaciones legales correspondientes.

CICPC Instagram