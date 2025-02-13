Escuda Motocycles conquista al Zulia con motos de calidad al mejor precio

Escuda Motorcycles, la marca venezolana que ha conquistado el mercado en tan solo 5 años, llega al Zulia con una propuesta irresistible: motocicletas de alta calidad, diseño innovador y precios competitivos. Su secreto: un proceso de ensamblaje y revisión meticuloso que garantiza la excelencia de cada modelo.
Con cinco opciones que se adaptan a diferentes estilos y necesidades, Escuda Motorcycles te invita a descubrir la moto de tus sueños:
Modelos sincrónicos:
HERO: La urbana por excelencia. Motor 150CC, 5 velocidades, cauchos R18, liviana, resistente y de alto rendimiento. Perfecta para el día a día en la ciudad.
ADVENTURE: Diseño dinámico y estético. Motor 150CC, 5 velocidades y tanque de 12.5 litros. Ideal para quienes buscan comodidad y estilo en cada recorrido.
EXTREME: Elegancia y largas distancias en una sola moto. Diseño agresivo, motor 150CC, suspensión de altura, transmisión sincrónica de 5 velocidades y tanque de 15 litros. La compañera perfecta para los viajes inolvidables.
EM200: La naked que roba miradas. Motor de cadena de 200CC y 6 cambios, diseño aerodinámico y confort inigualable. Para los que quieren destacar en cada kilómetro.
Modelo automático:
NEW JOG: La scooter ideal para pasear por la ciudad. Motor 150CC, tanque de 5 litros de bajo consumo y suspensión suave para una conducción placentera.
Escuda Motorcycles te espera en sus dos sedes:
Maracaibo: Calle 78 (Dr. Portillo) con Avenida 16, diagonal a Samba y Full Data.
San Francisco: Calle 18, Sierra Maestra, al lado de Shawarma El Auténtico.
La población puede adquirir las motos con financiamiento a través de la página www.motosyes.com, que responde en 48 horas las solicitudes y prontamente también estarán disponibles por Cashea.
Escuda además cuenta con todo el stock disponible de repuestos.
Escuda Motorcycles domina cualquier territorio. Síguelos en sus redes sociales @escuda_maracaibo y @escuda_sanfrancisco.
