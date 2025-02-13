Martes 26 de agosto de 2025
Escuela de Teatro Inés Laredo estrena la obra ‘Había una vez y otra vez’

A través de la comedia como punto de partida, el público conocerá la historia del Teatro, sus inicios y quiénes fueron sus protagonistas

Por María Briceño

Foto: cortesía
Este viernes 14 de febrero, la Escuela de Teatro Inés Laredo estrenará la pieza "Había una vez y otra vez".

Se trata de un ejercicio escénico para toda la familia y diseñado como parte del programa de extensión de la Escuela de Teatro Inés Laredo.

Los estudiantes del 3.er año de formación están a cargo de este espectáculo teatral escrito y dirigido por la profesora Lolimar Suárez Ayala, ellos son: Yohender Godoy, Luis Ramos, Yohainy Carbonell, Jetsabeth Rodríguez, Yojana Martínez, Keiluvin Álvarez, Ángel Peña y Ezequiel Paz.

La comedia se sitúa en la antigua Grecia, pero con divertidos saltos en el tiempo que prometen una experiencia tan divertida como pedagógica.

El director de la escuela de teatro y reconocido gerente cultural, Arnaldo Pirela, explicó que los estudiantes del tercer año cumplen diversos compromisos académicos del programa de formación y una parte esencial en este tránsito es estar en la capacidad de generar resultados escénicos, para lo cual se demuestran competencias demostrables en el trabajo de equipo.

"Estamos muy complacidos porque además de contar con un repertorio entre los niños del Taller Inicial, ahora el grupo de adultos también cuenta con este trabajo, mientras se preparan para su montaje de egreso, que pronto estaremos anunciando. La escuela de teatro, de la Secretaría de Cultura del estado Zulia, cumplirá en marzo 47 años y nos llena de orgullo decir que está muy activa, consolidada y organizada para seguir creciendo" dijo.

La obra "Había una vez y otra vez" se presentará este viernes 14 de febrero a las 5:30 de la tarde en la plazoleta del Centro de Formación Artística Andrés Eloy Blanco, sede de la Secretaría de Cultura del estado Zulia. Entrada libre.

Foto: cortesía

