Viernes 15 de agosto de 2025
Escuelas de Gaita del IMGRA convierten en melodía la vida de sus participantes

La orgullosa mamá destaca la felicidad que siente por el cambio significativo que dio su hijo tras ingresar a la escuela de gaita del IMGRA

Por Christian Coronel

Alfredo Romero, un niño de Santa Lucía de 12 años, encontró en la Escuela de Gaita del IMGRA el espacio perfecto para demostrar el talento con el que nació y que le hacía sacar armonía al golpear dos palos contra un pote como si fuera una tambora.

Foto: Cortesía

Con más de 70 Escuelas de Gaita, la Alcaldía de Maracaibo a través del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA) continúa insertando en la música a miles de niños, niñas y adolescentes; que encuentran en la populosa melodía una grandiosa inspiración.

Foto: Cortesía

Así le ocurrió al pequeño Alfredo Romero, un niño de Santa Lucía que nació con la pasión y el amor por la gaita; y lo demostraba agarrando como tambora un pote que golpeaba con dos palos hasta sacar una armonía.

Alfredito, como llaman por cariño al niño en su sector, después de salir de clases solía sentarse, junto a otros amiguitos, en la plaza frente a la iglesia Santa Lucía para ver tocar gaita a dos adultos.

Foto: Cortesía

El niño, de ahora 12 años, participó a los 9 años en una prueba que le realizó Daniela Palma, instructora de la Escuela de Gaita Luis Oquendo Delgado, en vocalización y el gaitero Alberto Valencia en percusión.

El pequeño mostró su talento y desde allí comenzó su camino de preparación. “No le gustan las fotos, yo estoy asombrada, porque se deja tomar fotos con ustedes (IMGRA).

Él se ha aplicado más en sus estudios, Alfredito tiene cinco sobrinos, siempre le dicen; tío para tocar la gaita. Él le da potes y los enseña”, comentó Yenny Romero, madre del niño.

La orgullosa mamá destaca la felicidad que siente por el cambio significativo que dio su hijo tras ingresar a la escuela de gaita del IMGRA.

A su corta edad, Alfredo Romero a través de la gaita conoció nuevos amigos, se ha presentado en diversos escenarios y se está formando en diferentes facetas de este género musical: canto, tambora, la charrasca y furro. El amor y la dedicación que cada uno de los instructores le transmiten a Alfredito hace que el niño considere que: “La gaita es un sentimiento muy profundo”.

Comunicaciones IMGRA / Alcaldía de Maracaibo

