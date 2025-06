"Ese día estaba hostil porque en la universidad hay un par de compañeros que me hacen bullying": Chilena se disculpa tras agredir a conductor venezolano

Tras la firma de un acuerdo de justicia restaurativa llevado a cabo el pasado miércoles, 27 de noviembre, Deivis Agüero el conductor venezolano agredido y Constanza Ruiz de nacionalidad chilena quien cometió la agresión, fue difundido un video de disculpas públicas por parte de esta última.

Cabe mencionar que la joven chilena propinó agresiones físicas y emitió insultos xenófobos cuando se encontraba dentro del vehículo del taxista venezolano, un hecho que se viralizó en redes sociales el pasado jueves 14 de noviembre.

Constanza reconoció que no estuvo bien lo que hizo y pidió disculpas públicas a la comunidad chilena y venezolana, al tiempo que asumió que necesita ayuda psiquiátrica y que está sometida a muchas presiones.

"Ese día estaba hostil porque en la universidad hay un par de compañeros que me hacen bullying, yo ese día estaba revisando mi tesis y salí muy ofuscada, pero eso tampoco justifica yo haber agredido al conductor", dijo.

Indicó que tuvo problemas de adicción a las drogas desde los 13 y hasta los 18 años, y además que vivió en la calle, "todo esto me ha traído consecuencias en mi vida y ha llegado el momento de cambiar… con el mejor psiquiatra o psicólogo para yo mejorar mi vida y cambiar".

"Yo le pido al pueblo venezolano que no me mire como una persona mala o asesina, yo sé que me equivoqué y metí a todos los venezolanos en un saco y eso no corresponde. Le pido disculpas a todo el pueblo chileno y venezolano y esto no volverá a ocurrir más de mi parte", aseguró.

Además, Constanza Ruiz pidió no recibir más ataques en sus redes sociales, así como insultos a su familia con los que dijo no vive.

El acuerdo

El acuerdo firmado establece la voluntad de las partes de emitir el siguiente comunicado público:

“Las partes manifiestan que este caso debe ser entendido como un ejemplo que inspire el entendimiento mutuo, el respeto, la justicia y la compasión, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica. Este acuerdo busca contribuir a que, en Chile, tanto nacionales como extranjeros, encuentren un entorno libre de violencia, ya sea física, psíquica, verbal o de cualquier índole, sin importar la nacionalidad que ostente una persona.

Asimismo, se declara que este acuerdo de entendimiento y conciliación total y absoluta representa un ejemplo histórico para nuestra sociedad, destacando el compromiso de las partes por promover valores que fortalezcan la unidad y el respeto en el país”.

Dicho acuerdo establece el reconocimiento de responsabilidad por parte de Constanza Ruiz, Disculpas públicas y Compromiso de tratamiento profesional.

Noticia al Día/Con información de Crónicas de Chile