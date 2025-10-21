“Ese hombre me odia”: La respuesta de Britney Spears a las revelaciones de su exesposo

La estrella del pop, Britney Spears de 43 años, encendió sus redes sociales con una fuerte arremetida pública contra su exesposo, Kevin Federline, de 47 años, y su propia familia.

Lee también: Britney Spears anunció que adoptó a una bebé llamada Lennon London Spears

Las declaraciones surgen a raíz de la difusión de extractos y entrevistas sobre el inminente libro de memorias de Federline, You Thought You Knew, que se lanza el 21 de octubre.

la princesa del pop afirmó que su exmarido está aprovechando su historia personal para lucrarse a su costa, y lo acusó de "gaslighting" (manipulación psicológica).

Expresó un profundo dolor al ser "amenazada" o "hacerme creer que soy la mala mientras otros se benefician de mi dolor". La cantante se mostró "alucinada" por el tono de Federline en sus apariciones públicas, preguntando: "¿Por qué está tan enojado? Lo aterrador es que resulta convincente".

La llamada princesa del pop fue más allá, asegurando que percibe un resentimiento profundo: "Ese hombre me odia, y ese odio es profundo al decir las cosas que está diciendo".

Con ironía, Britney comparó el libro de Federline con su propia autobiografía The Woman in Me (2023), comentando: “Sé que su libro venderá mucho más que el mío”.

Además de Federline, Spears retomó sus críticas hacia su familia, con quienes mantiene una relación distante tras el fin de su tutela:

Acusó a su madre, Lynne Spears, de hipocresía. Mientras su madre le decía: "Oh, estás enojada, te queremos tanto", Britney reveló que Lynne solo la ha llamado una vez en seis años y ni siquiera la invitó al cumpleaños de su hermano.

La artista lamentó que su familia sigue tratándola "exactamente como mi padre [Jamie Spears] solía hacerlo" durante los trece años de tutela. Britney concluyó que su familia "disfruta apartarme y hacerme sentir completamente aislada".

Planes de sanación y nuevos proyectos



Pese a la tensión mediática, la "princesa del pop" reveló que se está enfocando en su recuperación emocional.

Como parte de su proceso, reveló que compró un pequeño invernadero para mantenerse activa.

Anunció que planea "empezar a actuar, hacer pódcast y escribir columnas mensuales". En un dato clave para sus seguidores, aseguró: "pero nada sobre mí".

Spears cerró su mensaje agradeciendo a sus seguidores, reconociendo que la situación "duele" y que "entienden" su difícil momento.

Noticia al Día/Infobae